Carlo Verdone si mette a nudo: «La mia vita non è stata una passeggiata» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Carlo Verdone, protagonista della cover di Vanity Fair, in edicola dal 29 gennaio, si è raccontato in un’intervista rilasciata al vicedirettore Malcom Pagani. A 40 anni da Un sacco bello e poco prima dell’uscita in sala del suo nuovo film Si vive una volta sola, il regista romano ha voluto fare una sorta di bilancio della propria esistenza, mettendosi a nudo e parlando soprattutto dei momenti difficili. E ci sono stati, non sono stati neppure pochi: «La mia vita non è stata una passeggiata». Carlo Verdone si mette a nudo: «La mia vita non è stata una passeggiata» Non c’è rosa che non abbia le spine, non c’è una casa dove non ci sia un problema. Allo stesso modo non c’è persona che non abbia sofferto. Un periodo buio Carlo Verdone lo ha vissuto quando ha dovuto fare i conti con la malattia della mamma: «Quando mia madre si è ammalata di una sindrome ... urbanpost

