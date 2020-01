Candelora 2020, i sindaci del Partenio: “Deve essere la festa dell’inclusione” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – I sindaci del Partenio, presentando la “Juta dei femminielli” e gli eventi a lei connessi, in occasione della conferenza stampa, tenutasi presso l’Auditorium della Biblioteca Statatale di Montevergine, rimarcano l’importanza di un evento, che sempre più va oltre il tradizionale rito popolare, che il 2 febbraio, in uno dei giorni più freddi dell’anno, vede ogni anno salire verso il Santuario di Mamma Schiavona, sotto un’unica bandiera, persone di ogni genere e sesso. «Oltre la festa – dichiara Antonio Saggese, sindaco di Ospedaletto D’Alpinolo – c’è un discorso più ampio. Vogliamo portare alla ribalta temi importanti come la lotta al cyberbullismo, al razzismo e all’omofobia. Vogliamo essere simbolo di inclusione o meglio ancora creare in questi luoghi la capitale dell’accoglienza, dove le uniche barriere sono i passaggi a livello». Dello ... anteprima24

