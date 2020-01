Brunetta, proposta a Renzi: “Fai un governo con noi e Salvini, sei da sempre vicino alla destra” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un governo di centrodestra col sostegno di Renzi, per mandare a casa l’esecutivo M5s-PD. È la lanciata dal deputato di Forza Italia Renato Brunetta in un’intervista rilasciata a Repubblica. “Basta che Renzi si decida e faccia un governo con noi, centrodestra unito — Lega, FI, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia — e le altre forze che si potrebbero aggregare”, ha dichiarato Brunetta. “Basta che Renzi voti con noi sulla giustizia. Lui è contro questa oscena riforma della prescrizione. Ecco, quello può essere il primo fondante banco di prova. A livello programmatico con Italia Viva c’è quasi perfetta coincidenza, in economia, in politica estera e in molto altro. Renzi rappresenta, da sempre, il suo ‘centro’, vicino al centrodestra. Ricordiamo tutti il suo Partito della Nazione”, ha aggiunto. Brunetta ha fatto anche i calcoli sui numeri ... tpi

Brunetta proposta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Brunetta proposta