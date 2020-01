Brasile, record di pioggia in 110 anni

record di precipitazioni nel mese di gennaio in 110 anni, dal 1910. Secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di meteorologia,a gennaio sono caduti 942,38 millimetri di pioggia sul Minas Gerais, chiaramente al di sopra del precedente record di 850,30 millimetri registrato nello stesso mese del 1985. Le precipitazioni sono state 183% al di sopra delle previsioni.(Di giovedì 30 gennaio 2020) Con la nuova tempesta che si è abbattuta durante la notte scorsa sul Minas Gerais, portando a 54 il bilancio di morti, lo Stato brasiliano ha raggiunto il suodi precipitazioni nel mese di gennaio in 110, dal 1910. Secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di meteorologia,a gennaio sono caduti 942,38 millimetri disul Minas Gerais, chiaramente al di sopra del precedentedi 850,30 millimetri registrato nello stesso mese del 1985. Le precipitazioni sono state 183% al di sopra delle previsioni.(Di giovedì 30 gennaio 2020)

