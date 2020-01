Avengers: Endgame ha ispirato la morte di Mr. Peanut nello spot del Super Bowl (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La morte di Iron Man in Avengers: Endgame era la fonte di ispirazione della cupo spot del Super Bowl che vede il sacrificio di Mr. Peanut, spot sospeso dopo la morte di Kobe Bryant. Sarebbe Avengers: Endgame la fonte di ispirazione per la morte di Mr. Peanut nel controverso sport del Super Bowl lanciato da Planters. Lo spot, che vede Mr. Peanut alla guida di un furgone insieme a Wesley Snipes e Matt Walsh, vede l'arachide sacrificarsi per salvare gli amici gettandosi in un dirupo. L'idea era mostrare il funerale di Mr. Peanut in uno sport durante il Super Bowl, ma la campagna promozionale è stata sospesa indefinitamente dopo la morte della leggenda dell'NBA Kobe Bryant. Avengers: Endgame, Iron Man e il segreto dei cheesburger Parlando con MSN prima dello stop imposto dalle circostanze, ... movieplayer

