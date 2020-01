Avellino, pagamento della rata alla Sidigas: sì di Scalella e Baldassarre (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ arrivato il placet per la proroga da parte dell’amministratore delegato della Sidigas Dario Scalella e del custode giudiziario Francesco Baldassarre per la proroga del pagamento della seconda trance dell’Us Avellino 1912 da parte della IDC. La rata doveva essere corrisposta entro il prossimo 31 gennaio da parte della compagine societaria. Quest’ultima aveva avanzato richiesto di proroga. Proroga accettata da parte dei due rappresentati dell’azienda napoletana. Il tutto mentre in casa Avellino volano gli stracci tra Luigi Izzo, Nicola Circelli e Aniello Martone. L'articolo Avellino, pagamento della rata alla Sidigas: sì di Scalella e Baldassarre proviene da Anteprima24.it. anteprima24

