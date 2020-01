Amanda Lear bacchetta Madonna: “Mi spiace vederla ridotta così” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La scorsa settimana Amanda Lear è tornata in passerella per la sfilata evento che ha celebrato i 50 anni di carriera di Jean Paul Gaultier. La cantante ha svelato che in un primo momento aveva pensato di non accettare l’invito dello stilista. “All’inizio non volevo accettare, poi Jean Paul ha insistito, visto che era il gran finale dei suoi 50 anni di carriera. Ed è successo di tutto. Le dico solo che mi sono ritrovata senza veli, in ascensore, con Anna Wintour”. In un’intervista rilasciata ad Alessio Poeta per Chi, Amanda ha anche bacchettato Madonna. Il giornalista le ha chiesto cosa pensasse di Madonna, che ultimamente sta annullando molte tappe del suo Madame X Tour. La Lear ha dato un consiglio alla regina del pop e ha detto che dovrebbe smetterla di rincorrere la perfezione. “Mi dispiace vederla ridotta così. Dovrebbe smetterla di inseguire la ... bitchyf

anna_pensil : Del resto, a cosa serve essere belle dentro, se poi non ci entra nessuno? (Amanda Lear) - zazoomblog : AMANDA LEAR- Mi sono trovata nuda in ascensore con Anna Wintour - #AMANDA #LEAR- #trovata #ascensore - CasaPoeta : RT @_DAGOSPIA_: AMANDA LEAR RACCONTA LA SFILATA CON GAULTIER: MI SONO RITROVATA NUDA IN ASCENSORE CON ANNA WINTOUR -