Squalifica Lautaro, l’Inter non presenterà ricorso (Di martedì 28 gennaio 2020) Lautaro ricorso Inter – L’Inter non presenterà ricorso per le due giornate di Squalifica inflitte a Lautaro Martínez. Questo quanto appreso dall’ANSA, che sottolinea dunque che l’argentino salterà sicuramente sia la partita contro l’Udinese di domenica prossima sia il derby del 9 febbraio con il Milan. IN AGGIORNAMENTO SEGUI LIVE 3 PARTITE DI SERIE A … L'articolo Squalifica Lautaro, l’Inter non presenterà ricorso calcioefinanza

AntoVitiello : Una giornata di squalifica per #Bennacer che salta il Verona. Due giornate a #Lautaro che salta il derby - GoalItalia : ?? Tutto confermato: Lautaro Martinez salta il Derby ?? - DiMarzio : #SerieA | Due giornate a #Lautaro, salterà #InterMilan -