Salvo Veneziano fa un gesto forte contro il Grande Fratello Vip 4 (Di martedì 28 gennaio 2020) Salvo Veneziano è il protagonista di uno spiacevole episodio legato all’edizione attuale del Grande Fratello Vip, da cui è stato squalificato qualche settimana fa. Il motivo? Aver parlato della figura della donna in modi cruenti e inaccettabili per Mediaset, il pubblico e la trasmissione. Dopo aver appreso le motivazioni, il concorrente si è presentato a Live – Non è la d’Urso da Barbara d’Urso per chiedere scusa e per difendere la sua famiglia (la moglie in primis) dicendo che è stato messo alla gogna per un motivo non così grave. Per questo motivo, il conduttore della quarta edizione Alfonso Signorini ha proposto a Salvo e ai 3 compagni di tugurio (anche loro ex gieffini) di andare una giornata in un centro antiviolenza. In puntata, sarà Pasquale Laricchia con le sue affermazioni a scaldare gli animi in studio: Mi dissocio, posso anche uscire dal gioco. ... trendit

