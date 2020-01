Referendum 2020 taglio parlamentari: data, quesito e come funziona (Di martedì 28 gennaio 2020) Referendum 2020 taglio parlamentari: data, quesito e come funziona Archiviate le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, adesso la prossima data da tenere a mente, prima di una nuova tornata di regionali in primavera, sarà quella del 29 marzo, giorno in cui gli italiani saranno chiamati al voto per esprimersi sul Referendum confermativo della riforma sul taglio dei parlamentari. La conferma arriva direttamente da Palazzo Chigi: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha convenuto sulla data del 29 marzo per l’indizione del Referendum popolare sul testo di legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari”. Per l’ufficialità serve ora l’apposito decreto del Presidente della Repubblica. Referendum 2020 taglio parlamentari: come funziona Si ricorda che la riforma sul taglio dei parlamentari ha lo scopo di operare un netto taglio ... termometropolitico

