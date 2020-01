Paura in hotel via Sistina: uomo tenta di prendere pistola aggredendo carabiniere (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – Ha seminato il panico all’interno di un hotel nel pieno centro di Roma e ha poi tentato di afferrare la pistola di un carabiniere intervenuto per riportare la calma. Paura la scorsa notte, all’1 circa, all’interno dell’hotel De La Ville, in via Sistina, dove un uomo di 25 anni, originario del Ghana, e’ entrato nella struttura e ha cercato di accedere, senza un preciso motivo, in alcune camere della struttura. Dopo alcuni tentativi del personale di servizio di bloccare il 25enne, sono stati allertati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Quando i militari sono entrati, l’uomo gli si e’ avventato contro di loro afferrando un carabiniere al collo. Ne e’ nata una violenta colluttazione durante cui l’uomo ha anche morso a un braccio il militare. Il peggio si e’ sfiorato, pero’, quando il collega del Nucleo ... romadailynews

GonnelliLuca : Roma, tenta di prendere pistola a carabiniere: paura in hotel - Adnkronos : #Roma, tenta di prendere pistola a #carabiniere: paura in hotel - leggoit : Roma, paura in centro: straniero entra in un hotel e tenta di prendere pistola a carabiniere -