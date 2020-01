L’uomo che allena a fare le rimesse laterali (Di martedì 28 gennaio 2020) Uno dei segreti della stagione strepitosa del Liverpool è una fase di gioco sottovalutata ma per la quale hanno assunto un preparatore specifico, con ottimi risultati ilpost

EmpoliCalcio : 'Quando ci siamo incontrati per la prima volta ero solo un ragazzino. Alcuni di voi mi hanno adottato, altri no. Ma… - gianlucarossitv : 26.1.2020 57 anni fa nasceva in una grotta di Setúbal, Betlemme d'Europa, José Mário dos Santos Mourinho Félix, not… - Tg3web : Un italiano contro Hitler. La storia di Giorgio Perlasca, l'uomo che, durante la seconda guerra mondiale, ha salvat… -