L’Equipe: l’Atletico Madrid inizia a spazientirsi per la durata dei negoziati per Cavani (Di martedì 28 gennaio 2020) Secondo quanto scrive L’Equipe, l’Atlético Madrid si starebbe stancando della lunga attesa per Edinson Cavani. Il club francese si starebbe guardando intorno per cercare un altro attaccante, per mettersi al riparo da ogni scenario possibile. L’Equipe scrive che il club, nelle ultime ore, avrebbe attivato la sua rete per capire cosa offre il mercato in termini di numeri 9 entro la fine della sessione invernale. E si chiede: “È questo un segno che l’Atlético de Madrid sta iniziando a preoccuparsi della durata dei negoziati nel fascicolo Edinson Cavani?” Il fatto che l’Atlético si stia guardando intorno non vuol dire che abbia abbandonato la pista Cavani, ma che, appunto, vuole farsi trovare preparato. “Ciò non significa che l’Atlético abbia abbandonato la pista dell’uruguaiano, ma chiaramente il club spagnolo, in una ... ilnapolista

