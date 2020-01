Lavare il pollo crudo è pericoloso. Ecco il perchè. (Di martedì 28 gennaio 2020) Si tratta di una pratica utilizzata molto spesso in cucina, ma non tutti conoscono i danni che può provocare alla nostra salute. Lavare il pollo crudo è una pratica da evitare (foto pixabay) L’allarme arriva dall’Agenzia per la Sicurezza Alimentare del Regno Unito la quale avverte: questa procedura può causare seri danni alla nostra salute a causa del batterio denominato Campylobacter. Sciacquare il pollo crudo sotto l’acqua del rubinetto pensando di eliminare così tutti i residui della macellazione presenti sulla carne, può invece provocare la contaminazione di casa e persone. Questa procedura favorisce infatti la diffusione nell’ambiente di tale microrganismo. Il Campylobacter è un batterio che si trova molto facilmente nella carne di pollo, ha una forte resistenza al congelamento e si adatta particolarmente bene anche a ... chenews

