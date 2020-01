Il patto di Kobe Bryant e Vanessa: mai insieme sullo stesso elicottero (Di martedì 28 gennaio 2020) Ha sconvolto il basket e il mondo intero la notizia della morte di Kobe Bryant e della figlia Gianna, avvenuta a causa della caduta dell’elicottero privato su cui si trovavano. L’ex campione NBA era infatti solito usare l’elicottero come mezzo di trasporto, anche per spostarsi da un’area all’altra della trafficata Los Angeles. Per lui era il modo migliore per stare al passo con i ritmi frenetici che la vita di una campione richiede, e per non perdersi nemmeno uno spettacolo delle figlie, come aveva rivelato in un’intervista. Kobe Bryant e il patto con la moglie Nonostante l’elicottero fosse quindi un mezzo di trasporto molto comune per la star NBA, Kobe e la moglie avevano fatto un patto. L’ha rivelato a People una fonte vicina alla famiglia: “Lui e Vanessa avevano un accordo sul fatto che non avrebbero mai preso lo stesso ... notizie

