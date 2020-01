Grande Fratello Vip: un concorrente nella notte svela di aver organizzato le nomination (Di martedì 28 gennaio 2020) Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip i maschi della casa hanno deciso di mandare in nomination Andrea Montovoli, che si è beccato 3 voti. Ieri notte Michele Cucuzza parlando con Antonella Elia e Adriana Volpe ha svelato di aver organizzato tutto per non finire al televoto e mandarci Montovoli. “Lui è finito in nomination ride. Ho subito un attacco da Montovoli. Il risultato che è in nomination lui ride. Era una cosa palese? Diciamo che è stata organizzata dal sottoscritto. Rischiavo di andare in nomination io. Neanche il tempo di organizzarmi, minc**a, in pochi secondi ho organizzato. Abbiamo un linguaggio, ci guardiamo anche negli occhi”. Dopo le dichiarazioni di Cucuzza sui social è scoppiata l’ennesima polemica. La cosa più assurda è che avendo dato per buona la motivazione della Alberti che ha candidamente ammesso di aver nominato in base ad ... bitchyf

