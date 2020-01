Gianluca Felicetti: il presidente della LAV indagato per i test sui macachi (Di martedì 28 gennaio 2020) Il presidente della Lav (Lega antivivisezione) Gianluca Felicetti è indagato dalla Procura di Parma per rivelazione di documenti segreti, minacce e diffamazione per la vicenda dei test sui macachi dell’università della città emiliana. Lo fa sapere lo stesso Felicetti in un post su Facebook: “qualcuno vuole intimidirci ma il risultato ottenuto è proprio quello contrario, di rendere più forte e convinta la nostra battaglia contro la sperimentazione sugli animali”. Gianluca Felicetti: il presidente della LAV indagato per i test sui macachi “Come ha sentenziato pochi giorni fa il Consiglio di Stato la nostra azione legale” contro i test “è fondata, abbiamo diffuso pubblicamente dati già noti, operiamo alla luce del sole e in maniera nonviolenta dalla nostra fondazione – 43 anni fa – siamo quelli che hanno fatto condannare Green Hill fino alla ... nextquotidiano

Idl3 : RT @neXtquotidiano: Gianluca Felicetti: il presidente della LAV indagato per i test sui macachi - neXtquotidiano : Gianluca Felicetti: il presidente della LAV indagato per i test sui macachi - Rog_2 : RT @LaStampa: Il reato che viene contestato a Gianluca Felicetti è rivelazione di documenti segreti, accordi per istigare a reati, minacce… -