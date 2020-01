«Bambi» diventa live-action. E «Pinocchio» lo segue (Di martedì 28 gennaio 2020) N°10: Alice attraverso lo specchio (2016)Alice attraverso lo specchio (2016)N°9: La carica dei 101 (1996) La carica dei 101 (1996) N°8: Mowgli - Il libro della giungla (1994)Mowgli - Il libro della giungla (1994)N°7: Ritorno al Bosco dei 100 Acri (2018)Ritorno al Bosco dei 100 Acri (2018)N°6: Maleficent (2014)Maleficent (2014)N°5: Alice in Wonderland (2010)Alice in Wonderland (2010)N°4: Dumbo (2019)Dumbo (2019)N°3: Il libro della giungla (2016) Il libro della giungla (2016)N°2: La Bella e la Bestia (2017)La Bella e la Bestia (2017)N°1: Cenerentola (2015)Cenerentola (2015)Mentre un Pinocchio si appresta a lasciare le sale, un altro vi è costretto. Il burattino di legno, grazie (anche) al racconto che della sua trasformazione ha fatto Matteo Garrone, è tornato in auge. E la Disney non si è potuta esimere dall’attrarlo, nuovamente, a sé. Gli Studios, che in un primo momento sembravano ... vanityfair

POPCORNTVit : Bambi sarà il prossimo classico Disney a diventare live action -