Zetema incaricata di gestire impianti e eventi sportivi, ma polemiche in M5S (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – L’Assemblea capitolina, riunita in seconda convocazione, ha approvato con 18 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti la delibera 102/2019 contenente modifiche allo statuto di Zetema Progetto Cultura Srl, affidando alla municipalizzata anche le competenze in materia di gestione di grandi impianti sportivi per la progettazione, l’organizzazione, lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi e culturali anche all’interno degli stessi. Allo stesso tempo, il provvedimento autorizza il rappresentante dell’amministrazione capitolina in seno alla prima assemblea utile dei soci di Zetema a esprimere il voto favorevole del socio di Roma Capitale in ordine all’approvazione delle suddette modifiche statutarie. A illustrare la delibera all’Aula e’ stato il vicesindaco e assessore alla Crescita culturale, Luca Bergamo: “Questo ... romadailynews

romadailynews : Zetema incaricata di gestire impianti e eventi sportivi, ma polemiche in M5S: #Roma – L… -