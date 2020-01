Uccise il compagno con una coltellata: Silvia Rossetto assolta per legittima difesa (Di lunedì 27 gennaio 2020) Silvia Rossetto è stata assolta, per legittima difesa, per l'omicidio del convivente Giuseppe Marcon, morto con un fendente al cuore nella cucina della loro casa di Nichelino (Torino), nel 2018. Per lei la procura aveva chiesto 9 anni per omicidio volontario. Al processo una perizia psichiatrica ha evidenziato un vizio di mente nella donna, bollandola come 'pericolosa': "Potrebbe rifarlo". fanpage

