Seconda Guerra Mondiale, un video mostra quante sono state le vittime (civili e militari) di ogni paese (Di lunedì 27 gennaio 2020) Seconda Guerra Mondiale, un video mostra quante sono state le vittime (civili e militari) di ogni paese Il 27 gennaio 2020 ricorre il 75esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove durante la Seconda Guerra Mondiale furono rinchiusi milioni di ebrei, insieme a omosessuali, rom e sinti, prigionieri politici. In occasione di questa ricorrenza, commemorata ogni anno con la Giornata della memoria, il canale Statistics and data ha realizzato un video che riassume le perdite umane durante il conflitto Mondiale, tra civili e militari, nazione per nazione. Durante la Seconda Guerra Mondiale sono morte oltre settanta milioni di persone in tutto il mondo, tra militari e civili. Il filmato mostra in proporzione quante perdite hanno avuto i paesi coinvolti. La Seconda Guerra Mondiale terminò in Europa l’8 maggio 1945 con la resa ... tpi

Tg3web : Un italiano contro Hitler. La storia di Giorgio Perlasca, l'uomo che, durante la seconda guerra mondiale, ha salvat… - bambinogesu : Negli anni della seconda guerra mondiale l'Ospedale diventa una casa e un rifugio per gli ebrei perseguitati. Suor… - fumettologica : 250 disegni fatti dagli internati rinchiusi nei lager durante la Seconda guerra mondiale. #GiornodellaMemoria… -