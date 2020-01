Nuovo record per Luca Parmitano: è l’astronauta Esa con più ore trascorse all’esterno della Stazione spaziale (Di lunedì 27 gennaio 2020) (foto: Esa) Potremmo soprannominarlo Skywalker tanto è ormai avvezzo a passeggiare nello Spazio, all’esterno della Stazione spaziale internazionale (Iss). Il nostro Luca Parmitano, infatti, sabato 25 gennaio ha conquistato un altro record: è l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ad aver passato più tempo all’esterno della Iss. Con l’uscita di sabato, in particolare, AstroLuca e il collega della Nasa Andrew Morgan hanno completato la riparazione dello spettrometro Ams (Alpha Magnetic Spectrometer) per lo studio dell’antimateria e della materia oscura. Per la gioia di tutti gli astrofisici della Terra. Questo video in time-lapse mostra l’#EVA di sabato scorso con @astro Luca @esa e @AstroDrewMorgan @nasa , mentre @Astro Jessica e @Astro Christina #NASA li aiutano dall’interno della Stazione. @Space Station @esaspaceflight ... wired

