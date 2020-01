Milan, trattativa con il Siviglia per Suso: si tratta sull’obbligo di riscatto (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Milan prova a cedere chi non rientra nei piani di Pioli. Suso piace al Siviglia: i rossoneri aprono al prestito ma vogliono l’obbligo di riscatto. Mancano pochi giorni al gong del calciomercato e il Milan prova a accelerare sulle cessioni. Tra queste, quella probabile di Suso, fuori dal progetto tecnico di Pioli. trattativa Milan-Siviglia Secondo quanto riporta calciomercato.com, la trattativa tra Milan e Siviglia entra nel vivo. Il club andaluso ha mostrato interesse per il mancino spagnolo, che potrebbe far comodo al tecnico Lopetegui, il quale adotta il 4-3-3 che tanto va a genio all’ex Liverpool. Il nodo del riscatto La base della trattativa è quella del prestito di 18 mesi. Per il Siviglia c’è l’opzione del riscatto ma al momento non c’è accordo perché il Milan vuole che sia obbligatorio mentre gli andalusi frenano. Nelle ultime ... newsmondo

