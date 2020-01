LIVE Nadal-Kyrgios 6-3 3-6 7-6 6-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’australiano è avanti nel 4°set (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Lungo il dritto di Nadal. Kyrgios conquista tre game di fila e passa avanti nel match. A-40 Prima vincente di Kyrgios. 40-40 Fantastica lotta a rete e Kyrgios chiude con il rovescio. 30-40 Annullata la prima! 15-40 Due palle break Nadal! E’ lungo il dritto di Kyrgios. 15-30 Si ferma sul nastro il contropiede di Nadal. 0-30 Kyrgios sbaglia completamente il dritto. 5-5 FANTASTICO Kyrgios! CONTROBREAK! 30-40 Lungo il dritto di Kyrgios. Se ne va la prima palla break. 15-40 DUE PALLE BREAK PER Kyrgios! 15-30 Scambio durissimo ed è Nadal a sbagliare. 15-15 Sbaglia con il dritto Kyrgios. 5-4 Kyrgios resta ancora in vita. 40-15 Altro servizio vincente dell’Australiano. 30-0 Servizio e dritto di Kyrgios. 5-3 Nadal è ad un solo game dal chiudere il match. 40-15 Perfetta chiusura a rete di Nadal. 30-0 Dritto vincente dello ... oasport

