Juve, Sarri: «Mi girano i co****ni per la sconfitta» – VIDEO

Maurizio Sarri non può che essere scontento della sconfitta rimediata dalla sua Juve contro il Napoli. I bianconeri avevano la possibilità di allungare ancora sull'Inter, dopo il pareggio dei nerazzurri col Cagliari, non riuscendoci. Anzi, è stata proprio la compagine di Conte ad aver accorciato. Il tecnico bianconero non usa mezzi termini nel post match, in conferenza stampa, per esprimere tutto il proprio disappunto sul risultato.

