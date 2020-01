Guendalina Canessa Instagram, senza maglietta e con i tacchi sul tapis roulant: «Che fisico!» (Di lunedì 27 gennaio 2020) La bellissima Guendalina Canessa si è fatta conoscere dal pubblico televisivo nel 2007 come concorrente del Grande Fratello. Poi ha preso parte anche a Uomini e Donne, dove ha incontrato il suo ex marito Daniele Interrante. La coppia ha avuto anche una figlia, Chloe. La Canessa oggi, oltre ad essere un’imprenditrice, è anche una famosa influencer. Il profilo Instagram di Guendalina Canessa è seguito da oltre 630 mila followers, i quali ogni giorno seguono le sue avventure. Poche ore fa l’influencer ha postato una sua foro sul tapis roulant molto particolare. Il suo outfit per fare sport è decisamente originale. Leggi anche –> Guendalina Canessa Instagram, ‘spaccata all’aria’ in mini gonna: «Attenta, così ti si ghiaccia!» Guendalina Canessa Instagram: senza maglietta sul tapis roulant La bellissima Guendalina Canessa con il suo look sportivo super originale ha ... urbanpost

