Faith No More in Italia a luglio: biglietti in prevendita (Di lunedì 27 gennaio 2020) Arrivano i Faith No More in Italia. A cinque anni dall'ultimo tour in Europa la band di Mike Patton ritorna nel Vecchio Continente e farà una tappa nel Belpaese. Il 6 luglio i Faith No More sbarcheranno a Milano con una data - per ora l'unica in Italia - all'Ippodromo SNAI nel contesto del Milano Summer Festival. La band ha annunciato il tour europeo con queste parole: Dopo cinque anni, quattro colonscopie, due devitalizzazioni ai denti e diversi esami della prostata, abbiamo capito che bisognava ‘cogliere l’attimo’ e riportare il nostro posteriore in tour in Europa il prima possibile. Nel 2015, infatti, i Faith No More si esibirono al Sonisphere di Milano sul palco dell'Assago Summer Arena nel corso del tour promozionale di Sol Invictus, settimo album in studio della squadra di Mike Patton pubblicato lo stesso anno, nonché ultimo disco ufficiale della band. A novembre ... optimaitalia

