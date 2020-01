Ex primario di Saronno condannato all’ergastolo: era accusato di 14 morti sospette (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ex primario di Saronno è stato condannato all’ergastolo. Il medico era accusato di 14 morti sospette. La sua difesa: “Non ho agito come lady Macbeth”. BUSTO ARSIZIO (VARESE) – E’ stato condannato all’ergastolo l’ex primario di Saronno, accusato di 14 morti sospette (undici in corsia e tre nella famiglia dell’ex amante Laura Taroni). La decisione è stata presa dai giudici di primo grado di Busto Arsizio. Il Tribunale ha anche emesso una pensa a 2 anni e 6 mesi per quattro dei cinque medici della commissione che erano stati chiamati a valutare l’operaio del professore dopo la segnalazione di due infermieri. Le dichiarazione di Cazzaniga prima delle sentenza Prima della sentenza Leonardo Cazzaniga ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni spontanee: “Oggi è il giorno della dura catastrofe. Ho intrapreso questo ... newsmondo

