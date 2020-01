Xbox Controller Elite Series 2 - recensione (Di domenica 26 gennaio 2020) Il lancio della prima versione del Xbox Controller Elite da parte di Microsoft qualche anno fa ha rivoluzionato il mercato dei Controller, alzando l'asticella delle feature di quelli che alla fine sembrano dei semplici gamepad, offrendo un prodotto di qualità premium e ricco di feature. Da allora il mercato è entrato in pieno fermento e tanti produttori si sono lanciati nella sfida di produrre Controller per i giocatori più esigenti, configurabili e pieni di feature aggiuntive. Microsoft non è certo stata a guardare, e in un paio d'anni ha realizzato il Controller Elite per Xbox Series 2, un prodotto che migliora il precedente su tutti i fronti e che ha l'obiettivo di riprendere la scena in quest'ormai affollato panorama.Infatti, questo gamepad ha l'obbiettivo di essere il migliore mai realizzato da Microsoft. Migliore ma non per tutti, visto che il prezzo di listino di ben €179 ... eurogamer

Eurogamer_it : Il migliore gamepad per Xbox e Windows? #XboxControllerElite - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Microsoft Xbox One, Controller Wireless, Rosso Xbox One - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: Smatree Caricabatterie Doppia stazione di ricarica con 2 batteria ricaric… -