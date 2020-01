Ungheria-Spagna oggi in tv, Finale Europei pallanuoto 2020: orario, programma e streaming (Di domenica 26 gennaio 2020) oggi a Budapest, in Ungheria, si giocherà la finalissima degli Europei 2020 di pallanuoto tra Ungheria e Spagna. La rassegna continentale ha inoltre già assegnato il pass olimpico proprio ai magiari, in virtù dell’approdo all’atto conclusivo con la selezione iberica, che aveva già ottenuto ai Mondiali il biglietto per Tokyo 2020. La finalissima sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV (che trasmetterà tutto il torneo). Di seguito il calendario completo della finalissima degli Europei di pallanuoto in programma domenica 26 gennaio, alle ore 19.00. programma FINALISSIMA Europei DI pallanuoto 26 GENNAIO Domenica 26 gennaio Finalissima a Budapest, Ungheria Ore 19.00 Ungheria-Spagna Guida tv – Diretta RaiSport+HD Guida streaming – Diretta LEN TV (tutto il torneo), ... oasport

