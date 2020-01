Sabrina Ghio replica a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: ‘Maleducati e falsi’, poi pubblica uno screenshot (Di domenica 26 gennaio 2020) Sabrina Ghio ha replicato a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi dopo il botta e risposta derivato dall’intervista dell’ex tronista a Rivelo. Ecco che cosa è successo Botta e risposta tra Sabrina Ghio, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi Sabrina Ghio, ex concorrente di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente rilasciato un’intervista a Rivelo, programma di Real Time con Lorella Boccia. Sabrina ha raccontato della sua vita, la sua carriera e ad un certo punto si è lasciata andare a qualche dichiarazione sulla coppia formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Ricorderete che Antonella qualche mese fa ha scoperto di essere stata tradita da Francesco e si è mostrata in lacrime su Instagram. Poi anche Francesco ha fatto la stessa cosa mostrando lacrime, suppliche, gesti romantici per riconquistare l’ex fidanzata. Secondo Sabrina ... kontrokultura

