Meteo MILANO: variabile, qualche PIOVASCO tra lunedì e martedì (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà nubi e foschie domenica, poi si accentuerà ulteriormente la nuvolosità in avvio di settimana per via di una perturbazione che potrà portare qualche debole precipitazione da lunedì sera. Domenica 26: foschia. Temperatura da -1°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. lunedì 27: coperto con pioggia. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da -1°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. martedì 28: nuvoloso con piovaschi. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 4°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 6 Km/h, raffiche 20 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Mercoledì 29: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 2°C a ... meteogiornale

