LIVE Sport, DIRETTA 26 gennaio: tutte le notizie di oggi in tempo reale (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 26 gennaio: orari e programma Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, domenica 26 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di Sport nella quale non ci si annoierà di certo. Si parte con gli Australian Open. Fabio Fognini è l'ultimo a tenere alto il vessillo italico in questo torneo. Dopo le sofferenze contro l'americano Reilly Opelka e l'australiano Jordan Thompson, il ligure ha sciorinato una prestazione strepitosa contro l'argentino Guido Pella. Fabio ha estasiato il pubblico della Melbourne Arena e sempre in questo impianto se la vedrà (non prima delle 6.00 italiane) contro lo statunitense Tennys Sandgren. 2-1 il computo dei precedenti in favore di Fognini ma nell'ultimo confronto, quello del terzo turno a Wimbledon, ...

