LIVE Biathlon, Mass start femminile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Vittozzi in testa dopo tre serie, Wierer terza! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Una fenomenale Vittozzi si presenta al quarto poligono con 7″ sulle quattro dietro. 15.27 Ci stiamo avvicinando alla serie più importante della stagione dell’Italia, fino a qui. FORZA RAGAZZE. 15.26 Resiste Lisa, ci sono ancora 8″ tra lei e le inseguitrici 15.24 Il terzetto di inseguitrici va a riprendere Roeiseland.. Attenzione che può nascere qualcosa di magico oggi! 15.23 Vittozzi può gestire 10″ di margine su Roeiseland e 13 su Tandrevold, Oeberg e Wierer! Ne abbiamo due in zona podio! 15.22 Sbagliano tutte quelle davanti e LISA Vittozzi SI PORTA IN testa!!!! e 5/5 anche per DOROTHEAAA! E’ GRANDE ITALIA! 15.21 Ci avviciniamo alla terza serie, decisiva per l’andamento di questa gara. 15.20 Vittozzi paga 10″ da Roeiseland e Oeberg, Wierer è stata raggiunta ora da Braisaz e resta a un errore ... oasport

infoitsport : LIVE Biathlon, staffetta mista Pokljuka 2020 in DIRETTA: la Francia domina ancora, Norvegia battuta e Germania sul… - infoitsport : LIVE Biathlon, single mixed relay Pokljuka 2020 in DIRETTA: la Francia vince in solitaria, storico secondo posto pe… - infoitsport : LIVE Biathlon, Mass start maschile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Boe e Fourcade insieme a metà gara, c’è anche Hofer! -