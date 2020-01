L’audio che imbarazza Trump: “Licenziate l’ambasciatrice” (Di domenica 26 gennaio 2020) Nella registrazione audio divulgata da Abc News si sentirebbe la voce di Donald Trump ordinare il licenziamento dell’allora ambasciatrice americana in Ucraina Marie Yovanovitch. L’audio segreto, secondo Abc News, proviene da una cena del 30 aprile 2016 al Trump International Hotel di Washington a cui avrebbero partecipato i due ex soci di affari di Rudy Giuliani, Lev Parnas e Igor Fruman. “Sbarazzatevi di lei” si sente nell’audio registrato, molto probabilmente da Igor Fruman. “Fatelo. Non mi interessa, ok? Fatelo”. In una recente intervista alla Msnbc, Parnas ha raccontato ciò che accadde durante la cena e ha spiegato che Trump si rivolse a John DeStefano, che all’epoca era il suo vice capo dello staff. Fonti citate da Abc News confermerebbero la versione la versione dell’ex collaboratore di Giuliani. L’audio che imbarazza ... it.insideover

