Inter-Cagliari, un altro espulso nel finale: cartellino rosso anche per Berni (Di domenica 26 gennaio 2020) Nella bagarre di Inter-Cagliari è rimasto coinvolto anche il portiere Tommaso Berni. La seconda espulsione di giornata è toccata proprio al 36enne estremo difensore, tra i più esperti della rosa e finora mai in campo (l'ultima partita giocata risale al 2003). Cosa è successo e cosa ha fatto per meritare quel cartellino? Dopo il fischio finale è corso verso Manganiello, gli ha stretto la mano in maniera polemica e poi ha continuato a insultarlo. anche lui rischia una stangata. fanpage

