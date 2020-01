Incidente a Monreale, un morto e un ferito grave (Di domenica 26 gennaio 2020) In Incidente mortale si è verificato questo pomeriggio a Monreale, lungo la Circonvallazione. A perdere la vita è stata una persona di cui ancora non sono state rese note le generalità. È morta in seguito allo scontro tra due mezzi. gravemente ferita anche la persona che si trovava sull’altra auto. Come detto, l’Incidente si è verificato lungo la Circonvallazione di Monreale che da Palermo conduce a Monreale, all’altezza della pizzeria La Fattoria. Sul posto i sanitari del 118 che hanno solo potuto costatare il decesso.. è I Carabinieri della Stazione di Monreale. L'articolo Incidente a Monreale, un morto e un ferito grave è stato pubblicato su Diretta Sicilia. direttasicilia

