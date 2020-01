Il Napoli intelligente di Gattuso porta a casa lo scalpo della Juventus (Di lunedì 27 gennaio 2020) È la notte del Napoli, fai attenzione. Nella notte del ritorno di Sarri al San Paolo (39mila spettatori), accade l’impensabile: il Napoli vince 2-1, in maniera meritatissima, con una partita giudiziosa, accorta ma mai rinunciataria. E al momento opportuno, nel secondo tempo, piazza l’uno-due: Zielinski prima e Insigne poi, con uno splendido destro al volo su cross di Callejon. Anche sul primo gol c’è lo zampino del capitano: da un suo destro nasce la respinta di Szczesny e il tap-in di Zielinski. Al 90esimo l’inutile gol di Ronaldo che nel recupero viene anche ammonito per proteste. Gli azzurri possono anche recriminare per un rigore non concesso sull’1-0 per fallo di mano in area di Cuadrado. Nelle grandi serate, il Napoli c’è sempre. Sarà anche una nobile decaduta, ma le partite importanti sa ancora fiutarle. E giocarle. Che le avversarie si ... ilnapolista

