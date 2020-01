Il Benevento ha sovvertito l’interrogativo del campionato (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Chi lo vince il campionato?“. E’ la domanda che, chiuso il calciomercato estivo, assilla i pensieri di tifosi e addetti ai lavori. Tutti vorrebbero rispondere che quel campionato lo vincerà la propria squadra, salvo poi dover fare i conti con organici e budget a disposizione. Le griglie estive sono un passatempo che può trovare o meno conferma nel corso della stagione, perché poi il campo diventa sovrano e i giudizi si trasformano in certezze o in bolle di sapone sul rettangolo verde. Ai nastri di partenza tutti covano la speranza di essere protagonisti. Speranze spazzate via dal Benevento. La formazione di Pippo Inzaghi ha imposto a tutti una riflessione e ha sovvertito gli interrogativi del campionato. Si è passati subito al tormentone “E chi corr?“, diventato un ‘tormento‘ nel vero senso ... anteprima24

Benevento sovvertito Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Benevento sovvertito