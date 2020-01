Golf, PGA Tour 2020: Jon Rahm in testa al Farmers Insurance Open dopo tre giri, Rory McIlroy terzo e ancora a caccia del numero 1 (Di domenica 26 gennaio 2020) Ci sono due vere e proprie corse parallele in atto al Farmers Insurance Open di San Diego, quarto torneo del 2020 sul PGA Tour. La prima è quella che vede lo spagnolo Jon Rahm al comando, dopo un maestoso -7 di giornata che gli consente di trovarsi a -12 in classifica, la seconda è quella che riguarda Rory McIlroy. Il nordirlandese si trova nel quartetto in terza posizione, a -9, dopo aver girato in -5, ma il suo obiettivo è un altro: la vittoria, quella che gli riconsegnerebbe il numero 1 del ranking mondiale a scapito dell’americano Brooks Koepka. In mezzo a Rahm e McIlroy, al secondo posto a un colpo dallo spagnolo, c’è il leader di ieri, l’americano Ryan Palmer, autore di un giro tutto sommato normale (-1), ma non sufficiente per impedire la perdita del comando. Insieme a McIlroy, in terza posizione ci sono il sudcoreano Sung Kang e gli americani Harry Higgs e ... oasport

