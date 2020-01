Cosa aspettarsi da Sabrina 4 su Netflix, prime anticipazioni sulla “catastrofe” in arrivo (Di domenica 26 gennaio 2020) ATTENZIONE: l'articolo contiene SPOILER sulla terza stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.Sabrina 4 su Netflix è già stata confermata. La piattaforma aveva infatti confermato l'ordine di due stagioni aggiuntive poco dopo il lancio della serie tv.SPOILERIl finale del terzo ciclo di episodi ha lasciato i fan confusi ma anche senza parole. Riassumendo: Sabrina salva il suo ragazzo Nick dalle grinfie di Lilith; libera Lucifero dal suo corpo e reclama il trono dell'Inferno, mossa necessaria al fine di mantenere l'equilibrio tra i Regni. In tutto questo, deve scontrarsi con Caliban, Principe creato dal Pandemonio, che la sfida per avere la corona. Questo, almeno, è quanto accade all'Inferno.Nel regno mortale, Sabrina diventa una cheerleader e cerca un modo per aiutare le sue zie a trovare una nuova fonte di magia che sia in grado di aiutare la congrega a scacciare un ... optimaitalia

_diana87 : RT @OptiMagazine: #SabrinaNetflix #CAOS Cosa aspettarsi da #Sabrina 4 su Netflix, prime anticipazioni sulla 'catastrofe' in arrivo #spoiler… - _diana87 : #spoiler Cosa aspettarsi da Sabrina 4 su Netflix, prime anticipazioni sulla catastrofe in arrivo - OptiMagazine : #SabrinaNetflix #CAOS Cosa aspettarsi da #Sabrina 4 su Netflix, prime anticipazioni sulla 'catastrofe' in arrivo… -