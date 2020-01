Asia Gianese: “La mattina mi sveglio e non faccio nulla. Mi pagano 500 euro per un post, anche le tette rifatte me le hanno regalate” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Ho una vita meravigliosa. E siccome posso farlo, meglio vivere così. Meglio che fare la cameriera, assolutamente sì. A che ora mi sveglio la mattina? Tardi. Non ho una vita molto impegnativa al mattino. Mi alzo e non faccio nulla di solito. Qualche volta faccio le foto”. Così l’influencer 22enne Asia Gianese descrive ai microfoni de “La Zanzara” su Radio24 la sua giornata tipo, raccontando come fa a mantenersi grazie alle foto che pubblica sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 160mila followers. Per ogni post infatti, ha rivelato di venir pagata intorno ai 500 euro e le sue spese sono veramente ridotte: “Ho sempre pranzi e cene pagate nei locali, sono sponsorizzazioni – ha spiegato Asia Gianese – . Poi ho anche un autista che si è offerto lui”. “Perché questo vuole fare il mio autista? Perché è innamorato di me. Lui fa l’istruttore di boxe – ha ... ilfattoquotidiano

