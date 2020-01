Anpi, la presidente più giovane d’Italia ha 22 anni: “I partigiani erano giovani come me. Un dovere proseguire loro impegno per la libertà” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Pane e salame. Il mio primo ricordo di Anpi è buffo”. Voce leggera, sorriso timido ma accogliente e un maglione bianco di lana spessa che si intona alla perfezione col divano su cui è seduta. A parlare è Valentina Tagliabue, una ragazza innamorata delle lingue straniere – inglese e arabo, per comunicare “con un’ampia fetta di mondo” – che a soli 22 anni è la più giovane presidente Anpi d’Italia. L’Associazione Nazionale partigiani d’Italia dal 2006 ha aperto le iscrizioni anche a chi non ha combattuto durante il secondo conflitto mondiale e dal 2018 Valentina guida il circolo con sede a Cesano Maderno, in Brianza. Tutto è iniziato quando lei aveva 10 anni: “Una mattina papà mi disse che mi voleva portare in un posto speciale. Io protestai. Ero preoccupata, dovevo studiare una poesia di Leopardi perché il giorno dopo c’era l’interrogazione, ma ... ilfattoquotidiano

