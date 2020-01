Tripletta Ilicic: il migliore in Serie A dal 2018. In Europa invece… (Di sabato 25 gennaio 2020) Josip Ilicic ha realizzato una Tripletta nella gara contro il Torino: dal 2018 il fantasista sloveno è il migliore in Serie A Sono bastati 54′ a Josip Ilicic per entrare nuovamente nella storia del campionato di Serie A. In poco più di un tempo, Ilicic ha realizzato una Tripletta contro il Torino, con un gol da centrocampo. Da inizio 2018 lo sloveno è il calciatore che ha realizzato più triplette in Serie A, ben 4. In questo periodo in Europa solo Aguero e Messi hanno fatto meglio. 4 – Da inizio 2018 Josip #Ilicic ha segnato 4 triplette in Serie A: solo Aguero (6) e Messi (7) ne hanno segnate di più nel periodo nei top-5 campionati europei; lo sloveno e la Pulce sono quelli che ne hanno realizzate di più in trasferta (4). Empireo. #TorinoAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 25, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

