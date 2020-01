Trapani: strage di Alcamo,lunedì la commemorazione dei carabinieri uccisi (Di sabato 25 gennaio 2020) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – Si terrà lunedì 27 gennaio alle ore 10, presso la Chiesa Maria SS della Stella di Alcamo Marina (Trapani), la celebrazione della Santa Messa in ricordo dell’Appuntato Salvatore Falcetta e del Carabiniere Carmine Apuzzo, uccisi in quella che viene ricordata come la strage di Alcamo Marina. L’Arma dei carabinieri, anche quest’anno in cui ricorre il 44° anniversario, “vuole onorare la memoria dei suoi caduti rimasti vittime di un proditorio agguato sferrato da malviventi ad oggi rimasti ignoti”.In quella notte del gennaio del 1976, il diciannovenne Carmine Apuzzo, originario di Castellammare di Stabia (Napoli), entrato nelle fila dell’Arma da appena un anno e l’appuntato Salvatore Falcetta trentacinquenne di Castelvetrano, furono sorpresi nel sonno da malviventi che si introdussero nello stabile della ... calcioweb.eu

