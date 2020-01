Torino Atalanta: Palomino e la voglia di difendere in avanti (Di sabato 25 gennaio 2020) Il gol di Ilicic in Torino-Atalanta nasce da un grande recupero di Palomino. Azione che fotografa bene lo spirito di Gasperini L’Atalanta sta surclassando il Torino in tutto e per tutto. I granata non sono una squadra che imposta in modo pulito dal basso, e infatti stanno soffrendo tantissimo la pressione degli avversari, che è la più intensa del campionato: di fatto i granata non riescono a iniziare l’azione da dietro. Inoltre, recuperata palla, l’Atalanta sa ribaltare l’azione con grande velocità, come accaduto in occasione del 2-0 (corner nato da una transizione nata nella propria metà campo). In realtà, pure il primo gol di Ilicic è meno casuale di quanto si pensi. Certo, De Silvestri fa un errore evidente, eppure la pressione di Palomino è decisiva, e avviene dopo un corner a favore: invece che scappare indietro, il difensore argentino pensa in modo ... calcionews24

