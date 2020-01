Sicurezza: anche i carabinieri vogliono l’accesso diretto ai conti bancari (Di sabato 25 gennaio 2020) Con il governo gialloverde per poco l'Arma non andò a segno: il loro accesso diretto alle banche dati stava per entrare nel testo del decreto Sicurezza dell'allora ministro Matteo Salvini firenzepost

guerini_lorenzo : Un dovere in giorni delicati recarmi anche a Herat. So quanto fate per la rinascita dell’Afghanistan, del suo popol… - PediciniM5S : Anche i cittadini di Catanzaro si interrogano sulla sicurezza del #5g. Vi ricordo l’appuntamento per il 31 gennaio… - mgcalfi : RT @benq_antonio: #Firenze, cade dal motorino passa una #risorsaINPS gli scippa il motorino, sale in ambulanza gli prende anche lo zaino..… -