Schianto contro un autobus: Thomas e Matteo, 21 e 19 anni, muoiono sul colpo (Di sabato 25 gennaio 2020) Tragedia questa mattina poco dopo le 5 in via Tiburtina 330 a Tivoli, dove si sono scontrati un bus Cotral che serviva la linea Palombara-Roma e una macchina, una Panda azzurra, guidata da due ventenni, uno nato nel 1999 e uno nel 2000.Il quotidiano locale Tiburno.Tv afferma che le due vittime giocavano rispettivamente come portiere e terzino nell’Albula Calcio. Si spengono così le vite di due giovani ragazzi. L’automobile su cui viaggiavano avrebbe improvvisamente sbandato e si sarebbe scontrata frontalmente con il bus. I motivi che hanno portato allo scontro vanno ancora indagati. Le due vittime sono il 21enne Thomas Adami, che aveva festeggiato il compleanno solo pochi giorni fa, e il 19enne Matteo Calabria. Il primo abitava ad Albuccione Vecchio, il secondo era residente a Tivoli Terme. Al momento si apprende dal quotidiano che nessuno tra i passeggeri del mezzo pubblico ... caffeinamagazine

Noovyis : (Schianto contro un autobus: Thomas e Matteo, 21 e 19 anni, muoiono sul colpo) Playhitmusic -… - BlitzQuotidiano : Tivoli, schianto auto contro un bus Cotral: morti due ventenni -