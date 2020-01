LIVE Sci alpino | Discesa Bansko 2020 in DIRETTA 25 1 | inizia la gara | Brignone sfida

LIVE Sci di fondo - skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA : Francesco De Fabiani cerca il colpaccio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica di Coppa del Mondo femminile – La classifica di Coppa del Mondo maschile – Programma, orari e Tv della tappa di Coppa del Mondo a Oberstdorf – L’ululato del Bubo – La storia della Coppa del Mondo di fondo a Oberstdorf Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due skiathlon in programma a Oberstdorf, in Germania, sulla distanza dei 20 km femminile e ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA : il giorno della Streif - Casse e gli azzurri per onorare Paris : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST della Discesa DI KITZBUHEL CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della Discesa DI BANSKO DALLE 10.15 (DOMENICA 25 GENNAIO) Le parole di Mattia Casse – L’analisi su Mattia Casse – Le pagelle di ieri – La cronaca del SuperG – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa di Kitzbuhel, Austria, valevole per la Coppa del ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bansko 2020 in DIRETTA (25/1) : Federica Brignone vuole vincere - azzurre per la conferma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa DI Bansko CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 (SABATO 25 GENNAIO) Le condizioni di Sofia Goggia – Le pagelle di ieri – Il nuovo programma con la partenza ritardata – Le parole di Federica Brignone – La cronaca della Discesa di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa di Bansko ...

LIVE Brescia-Milan 0-1 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : i rossoneri espugnano il Rigamonti grazie alla rete di Rebic! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Milan batte Brescia 1-0. 92′ Ultimi assalti del Brescia a caccia del pari. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Ammonito proprio Skrabb per aver fermato con un calcione Hernandez. 88′ Ultima carta per Corini: entra Skrabb ed esce Bisoli. 86′ ...

Brescia Milan 0-1 LIVE : traversa di Hernandez : Allo Stadio Rigamonti, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Patrick Iannarelli, inviato a Brescia) – Allo Stadio Mario Rigamonti, Brescia e Milan si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Milan 0-1 MOVIOLA 7′ Occasione Brescia – Punizione tesa di Tonali, ma nessuno ...

Brescia Milan 0-1 LIVE : Rebic sblocca il match!!! : Allo Stadio Rigamonti, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Patrick Iannarelli, inviato a Brescia) – Allo Stadio Mario Rigamonti, Brescia e Milan si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Milan 0-1 MOVIOLA 7′ Occasione Brescia – Punizione tesa di Tonali, ma nessuno ...

LIVE Brescia-Milan 0-1 Va a segno Rebic : Brescia e Milan aprono il programma della 21esima giornata di Serie A con l'anticipo del Rigamonti questa sera alle 20.45. I padroni di casa giocano la seconda partita interna consecutiva dopo il...

LIVE Brescia-Milan 0-1 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : Rebic firma il vantaggio rossonero! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ Il gol di Rebic ha piegato le gambe al Brescia che deve riorganizzarsi per provare a pareggiare le marcature. 71′ GOOOOOOOOOOOL DEL MILAN!!! Ibrahimovic trova al centro Castillejo, tiro dello spagnolo deviato ma sulla ribattuta si avventa il neo-entrato Rebic che firma la rete dello 0-1. 68′ Prestazione clamorosa anche oggi di Tonali: quantità e qualità per il gioiellino ...

Brescia Milan 0-0 LIVE : padroni di casa pericolosi - rossoneri in difficoltà : Allo Stadio Rigamonti, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Patrick Iannarelli, inviato a Brescia) – Allo Stadio Mario Rigamonti, Brescia e Milan si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Milan 0-0 MOVIOLA 7′ Occasione Brescia – Punizione tesa di Tonali, ma nessuno ...

LIVE Brescia-Milan 0-0 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : gol annullato a Torregrossa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ CALHANOGLU! Conclusione del turco che bacia il palo, rischio grossissimo per il Brescia. 62′ Bennacer costretto ad atterrare Dessena per evitare guai, giallo per l’algerino. 61′ DONNARUMMA! Miracolo del portiere rossonero che vola su un altro tentativo dal limite di un Torregrossa particolarmente ispirato. 60′ Sinistro ad incrociare di Torregrossa, si stende ...

LIVE Brescia-Milan 0-0 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : Rondinelle ad un passo dal vantaggio con la rovesciata di Torregrossa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ TORREGROSSAAAA!! Sponda di Ayè per la semirovesciata di Torregrossa che fa la barba al palo. 50′ Torregrossa semina il panico tra la difesa del Milan ma sbaglia il tocco decisivo per Bisoli. 47′ Ripresa partita a ritmi piuttosto blandi. INIZIATO IL SECONDO TEMPO. 46′ Finito il primo tempo! Brescia-Milan 0-0. 45′ Concesso un minuto di recupero. 43′ Conti ...

Brescia Milan 0-0 LIVE : si riparte! : Allo Stadio Rigamonti, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Patrick Iannarelli, inviato a Brescia) – Allo Stadio Mario Rigamonti, Brescia e Milan si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Milan 0-0 MOVIOLA 7′ Occasione Brescia – Punizione tesa di Tonali, ma nessuno ...

LIVE Brescia-Milan 0-0 Ibra e Torregrossa vicini al gol : Brescia e Milan aprono il programma della 21esima giornata di Serie A con l'anticipo del Rigamonti questa sera alle 20.45. I padroni di casa giocano la seconda partita interna consecutiva dopo il...

LIVE Brescia-Milan 0-0 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : squadre negli spogliatoi a reti bianche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Finito il primo tempo! Brescia-Milan 0-0. 45′ Concesso un minuto di recupero. 43′ Conti finisce sulla lista dei cattivi per aver placcato Mateju ed evitato il contropiede. 40′ GOL DIVORATO DA IBRAHIMOVIC!!! Incursione di Theo Hernandez che mette il compagno a tu per tu con il portiere, lo svedese sbaglia clamorosamente mandando sul fondo. 38′ Sinistro a giro di ...