IoXBenevento: "Parteciperemo alla liberazione della città, non solo del Rione Libertà" (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell'associazione IoXBenevento. "L'Associazione IoXBenevento, rende noto che in merito alla manifestazione organizzata da Libera, per mercoledì 29 gennaio 2020, presso il Rione Libertà, parteciperà ma non per liberare il Rione Libertà, bensì per dare un segnale di liberazione che deve riguardare tutti gli ambienti che caratterizzano la città di Benevento. Condividiamo ogni singola vocale e/o consonante espressa dal Procuratore Generale di Benevento, dott. Aldo Policastro, che apprezziamo molto per la lucidità, l'approfondimento delle dinamiche della Società e soprattutto per il notevole profilo garantista. I valori della legalità non possono esser circoscritti ad una manifestazione e né si può pensare che una fiaccolata o passeggiata possano condizionare la popolazione con il ...

